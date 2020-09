Beachvolleyball-EM : EM-Gold für Heidrich/Vergé-Dépré

Die Schweizer Beachvolleyballerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré sind Europameisterinnen. Sie gewinnen an der EM in Lettland den Final gegen das deutsche Duo Kim Behrens und Cinja Tillmann in drei Sätzen.