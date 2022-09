Nach 11 Jahren : EM-Held Mario Gavranovic tritt aus der Nati zurück

Mario Gavranovic (32) tritt per sofort aus der Schweizer Nati zurück. Das verkündete der Stürmer am Donnerstagabend auf Instagram.

Das teilte der Stürmer am Donnerstagabend auf Instagram mit.

An der EM 2021 wurde er mit seinem Tor zum 3:3 gegen Frankreich zum Helden.

«Nach mehr als 11 Jahren ist die Zeit gekommen um meine Nati-Karriere zu beenden», verkündet Mario Gavranovic am Donnerstagabend überraschend auf Instagram. «Ich bin stolz das ich dieses Trikot tragen durfte und auf alles was wir in den letzten Jahren als Mannschaft geleistet haben. Viele Dank an meine Mitspieler und an alle Leute die im Hintergrund viel arbeiten und alles für uns bereit machen. Ich werde euch immer verfolgen und wünsche der Nati weiterhin viel Erfolg in der Zukunft.»

Der Tessiner hatten 2011 unter Ottmar Hitzfeld für die Nati debütiert. Insgesamt bestritt der Stürmer 41 Länderspiele und erzielte dabei 16 Tore – das vielleicht wichtigste davon im EM-Achtelfinal 2021, als er mit seinem Treffer kurz vor Schluss die Schweiz gegen Frankreich in die Verlängerung schoss.

Plante Yakin ohne Gavranovic?

Der Rücktritt kommt rund zwei Monate vor der WM in Katar etwas überraschend. Möglich, dass Murat Yakin in Zukunft ohne den 32-Jährigen geplant hätte. Wenn der Nati-Trainer am Freitag sein Kader für die Nations-League-Partien gegen Spanien und Tschechien bekannt gibt, wird der Name von Gavranovic nun aber definitiv fehlen.

Seit Sommer 2021 spielt Gavranovic in der türkischen Süper Lig bei Kayserispor. In der laufenden Saison kam er in fünf Spielen zum Einsatz und netzte einmal ein. Sein letztes Länderspiel bestritt der Stürmer Anfang Juni beim 0:4 auswärts in Portugal.

