EM-Quali: Albanien kurz vor EM-Ticket , Morata verhindert Schotten-Party

In der Schweizer Gruppe I patzt Rumänien gegen Belarus.

In der Gruppe E macht Albanien dank eines 3:0-Erfolges gegen Tschechien einen grossen Schritt Richtung EM 2024.

Morata verhindert schottische Party

73 Minuten lang waren die Spanier gegen Schottland verzweifelt angerannt, ehe Álvaro Morata die knapp 60’000 Fans im Estadio de La Cartuja endlich erlöste. Der Stürmer traf nach einer Flanke von Jesús Navas per Kopf. Kurz vor Schluss sorgte Sancet mit dem 2:0 für die definitive Entscheidung.

Die Norweger ihrerseits bleiben dank eines 4:0-Sieges gegen Zypern (mit Sevrette-Goalie Joel Mall) am Spitzenduo dran. ManCity-Star Erling Haaland erzielte dabei im fünften EM-Quali-Spiel seine Tore Nummer fünf und sechs.

Rumänien patzt gegen Belarus

Gute Nachrichten aus Budapest für die Nati. Im ungarischen Exil trennen sich Belarus und Rumänien 0:0. Damit verpassen es die Rumänen, in der Gruppe I an der Schweiz vorbei zu ziehen. Kosovo lässt dank eines 2:0-Sieges gegen Andorra die kleinen Resthoffnungen auf eine direkte EM-Qualifikation am Leben.