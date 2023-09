EM-Quali: Albanien übernimmt die Gruppenspitze nach Sieg über Lewandowski 

Am Sonntag fanden mehrere Spiele in der EM-Quali statt.

Albanien setzt sich an die Gruppenspitze

Im Duell mit Superstar Robert Lewandowski haben sich die Albaner durchgesetzt. Das Team um den früheren U-21-Natispieler Nedim Bajrami bezwang die Polen in Tirana mit 2:0. Die Tore erzielten Jasir Asani (37.) und Mirlind Daku (62.). Durch die drei Punkte setzen sich die Albaner an die Spitze der Gruppe E – vor Tschechien. Die Polen müssen langsam aber sicher zittern.

Jokertor rettet die Niederlanden

Irland hat den Niederlanden in der EM-Quali viel abverlangt, am Ende aber dennoch 1:2 verloren. In der 4. Minute gingen die Gastgeber in Führung, doch Cody Gakpo und Joker Wout Weghorst drehten die Partie. Durch die Niederlage verpassen die Iren wohl schon fast sicher die EM.