EM-Quali: «So etwas dulde ich nicht» – Yakin über Xhaka-Kritik

Zwei Tage nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Kosovo hat sich Murat Yakin vor dem EM-Quali-Spiel gegen Andorra den Medien gestellt. Dabei ging es vor allem um den Rundumschlag von Captain Granit Xhaka, der die Trainingsgestaltung heftig kritisiert hatte.

«Ich erwarte von Granit, dass er als Captain vorangeht. Die Art und Weise war in diesem Fall unnötig und nicht clever. So etwas dulde ich nicht unmittelbar nach dem Spiel», stellt Yakin nun klar. Konsequenzen hat der Vorfall für Xhaka aber keine – zumindest keine negativen. Der Nati-Captain soll in Zukunft gar mehr mitreden dürfen.

Aussprache zwischen Yakin und Xhaka

«Es geht nicht darum, dass Granit Trainingsinhalte oder die Aufstellung mitbestimmen will. Es geht um vieles anderes, wo er gerne mitsprechen möchte. Für mich ist das so okay», sagt Yakin. Die beiden hätten sich am Sonntag in einem 45-minütigen Gespräch ausgesprochen.

«Bei Granit ist vielleicht etwas speziell, dass er mehr Informationen möchte als andere. Das hat aber immer mit seinem Teamgedanken zu tun. Ich habe als Spieler und Captain auch immer den Bezug zum Trainer gesucht», so Yakin. «Ich habe Granit ja auch dreimal in London besucht und werde es nun auch in Leverkusen tun. Zwischen mir und Granit hat sich diesbezüglich nichts verändert.»