EM-Qualifikation: Esther Staubli schreibt Geschichte

Esther Staubli pfeift in Baku als erste Schweizer Frau eine Männer-Partie in der EM-Quali.

Staubli schreibt Schweizer Sportgeschichte

Bei der Partie Aserbaidschan gegen Schweden ereignete sich Historisches. Schiedsrichterin Esther Staubli pfiff nämlich als erste Schweizerin der Geschichte ein Spiel in der EM-Qualifikation der Männer. In Baku wurde die 44-jährige Bernerin Zeugin eines Traumstarts für die Gastgeber. Schon nach sechs Minuten führte Aserbaidschan auch dank eines Treffers von Ex-GC-Stürmer Renat Dadashov mit 2:0. In der 57. Minute entschied Staubli nach VAR-Intervention dazu, den Aserbaidschaner Bahlul Mustafazada für ein Foul vom Platz zu stellen. Aserbaidschan traf aber auch in Unterzahl und gewann am Ende mit 3:0.

Ungarn holt EM-Ticket in Nachspielzeit

Drama pur in Sofia! Ungarn war beim Auswärtsspiel in Bulgarien zwar über weite Strecken überlegen, lag aber bis tief in die Nachspielzeit mit 1:2 hinten. In der 97. Minute war es dann der bulgarische Unglücksrabe Alex Petkov der eine Flanke per Kopf ins eigene Tor lenkte und so das 2:2 erzielte. Dank dem Eigentor ist Ungarn nun definitiv für die EM 2024 qualifiziert.