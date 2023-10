EM-Quali: In fünf Tagen soll die Schweizer Nati in Israel spielen

In der EM-Quali trifft die Schweiz am Donnerstag auswärts auf Israel. Nach den Raketenangriffen ist offen, ob die Nati aber überhaupt dorthin reist.

EM-Quali : In fünf Tagen soll die Schweizer Nati in Israel antreten

1 / 1 Im Heimspiel gegen Israel siegte die Schweiz mit 3:0. IMAGO/Geisser

Darum gehts Am Donnerstag soll die Schweizer Nati in der EM-Quali in Israel antreten.

Der Schweizerische Fussballverband steht im Austausch mit der Uefa, dem Fedpol und der Schweizer Botschaft in Israel.

Ob das Spiel stattfindet, soll die Uefa entscheiden.

Nach den schweren Raketenangriffen auf Israel hat das Land am Samstagmorgen den Kriegszustand ausgerufen. Auch in Tel Aviv kam es zu Raketeneinschlägen – also dort, wo die Schweizer Fussball-Nati am Donnerstag in der EM-Quali gegen Israel auflaufen soll.

«Mit grossem Bedauern haben wir von der Situation in Israel und den nächtlichen Raketenangriffen Kenntnis genommen», teilt der Schweizerische Fussballverband am Samstagvormittag mit. Der SFV stehe im Austausch mit der Uefa, mit dem Fedpol und der Schweizerischen Botschaft in Israel.

Uefa soll entscheiden

«Ob das Spiel Israel-Schweiz am kommenden Donnerstag stattfinden wird, entscheidet die Uefa. Der Zusammenzug der Nati wird wie geplant am Montag in Zürich starten», heisst es weiter. Über das weitere Programm will der Verband laufend informieren.

Neben dem Spiel gegen Israel steht am kommenden Sonntag in St. Gallen ein weiteres EM-Quali-Spiel gegen Belarus auf dem Programm.