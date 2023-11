Vor Nati-Spiel: «Bringt sie heim» – Israel-Captain zeigt Schuh von entführtem Kind

Das EM-Quali-Spiel zwischen Israel und der Schweiz steht unter einem besonderen Stern. Schon vor der Partie in Ungarn geht es emotional zu und her.

1 / 3 Israels Captain Eli Dasa präsentiert den Schuh eines entführten Kindes. Tobias Wedermann Zur Aktion kommt es unmittelbar vor der Pressekonferenz vor dem EM-Quali-Spiel gegen die Schweiz. Tobias Wedermann Vor der Partie gegen Kosovo formten die Spieler mit den Händen ein gebrochenes Herz. AFP

Darum gehts Am Mittwoch trifft die Schweiz in der EM-Quali auf Israel.

Aufgrund des Nahost-Konflikts wird die Partie in Ungarn ausgetragen.

An der Pressekonferenz vor dem Spiel präsentiert Israel-Captain Eli Dasa den Schuh eines entführten Kindes.

«Unsere Kinder werden vermisst», «Bringt sie nach Hause» – diese Botschaften sind es, die beim Betreten der Pancho-Arena gleich an den Konflikt in Israel und Gaza erinnern. Das ungarische Dorf Felcsut ist am Mittwoch der Austragungsort des eigentlichen Heimspiels der Israelis gegen die Schweizer Nati. Rund eine Fahrtstunde von Budapest entfernt wird man gleich vor dem kleinen Stadion von bewaffneten Sicherheitsleuten in Empfang genommen, geprüft und kontrolliert. Über der Pancho-Arena, die über eine Kapazität von rund 4000 Fans verfügt, fliegt eine Drohne.

Es ist ein Hochrisikospiel mit höchstem Sicherheitsaufgebot. Bei der Pressekonferenz von Israel am Dienstagabend geht es emotional zu und her. Israel-Captain Eli Dasa trägt nur einen Schuh, als er vor die Journalisten tritt. In den Händen trägt er einen Kinderfussballschuh. «Ihr könnt euch die Geschichte hinter diesem Schuh gar nicht vorstellen», sagt Dasa in Richtung Schweizer Journalisten.

«Dieser Schuh ist alles, was übrig geblieben ist»

Mit gebrochener Stimme und Tränen in den Augen erzählt er anschliessend die Geschichte des achtjährigen Nave Soham. «Zusammen mit sieben Personen aus seiner Familie wurde er entführt und befindet sich in Gaza.» Drei Familienmitglieder seien bereits tot. «Dieser Schuh ist alles, was von seinem Haus übrig geblieben ist. Wir warten, bis er wieder nach Hause kommt», so Dasa.

Für die Nationalmannschaft Israels hat die EM-Qualifikation nicht mehr höchste Priorität. Auch die Niederlage gegen Kosovo vom Sonntag ist im Vergleich zu den Geschehnissen in der Heimat nur sekundär. «Das Sportliche ist nicht das Wichtigste, sondern dass wir unseren Leuten in der Heimat keine Freude bereiten konnten und dass unsere Kinder zurück nach Hause kommen», ergänzt Trainer Alon Hazan.

Heimspiel in Ungarn statt Israel

Abgesprochen darauf, dass man das Spiel von Mittwoch nicht vor den eigenen Fans in Tel Aviv, sondern im rund 3000 Kilometer entfernten Ungarn austrägt, sagt Hazan: «Egal, wo wir spielen, wenn ein Jude auf der Tribüne sitzt, fühlen wir uns wie zu Hause.» Ein bisschen mehr Unterstützung kriegt sein Team am Mittwoch gegen die Nati aber dennoch. Aus Israel kommen mehrere Hundert Fans, darunter auch Waisenkinder.

Es sei nicht einfach, die Emotionen und den Fussball zu trennen. «Wir können das nicht ausschalten. Wir fühlen alle so – das ganze Volk. Wir wollen alles dafür tun, dass wir unserem Land ein bisschen Freude geben können», so Hazan.