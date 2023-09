EM-Quali: Kane kommt mit England nicht über ein Remis hinaus

Am Samstag fanden mehrere Spiele in der EM-Quali statt.

England gibt erstmals Punkte ab

Die Fussball-Nationalmannschaft Englands hat in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland erstmals Punkte abgegeben. Das Team von Nationaltrainer Gareth Southgate trennte sich am Samstagabend im polnischen Breslau mit 1:1 (1:1) von der Ukraine, bleibt aber ungeschlagen.

Mit 13 Punkten führt England die Qualifikationsgruppe C dennoch souverän an, auch die Ukraine hat weiterhin gute Chancen, die EM-Endrunde zu erreichen. Mit sieben Punkten und einem Spiel weniger belegen die Osteuropäer aktuell Rang zwei. Die beiden besten Teams jeder Gruppe fahren sicher zur EM.

Belgien nur knapp – Schweden deutlich

Für Estland-Trainer Thomas Häberli gab es am Samstag nichts zu feiern. Schweden war eine Klasse besser als Estland und gewann klar und deutlich mit 5:0. Bereits zur Pause führten die Skandinavier mit 3:0. Zittern musste dagegen Belgien. Gegen Aserbaidschan mit Ex-Hopper Dadashov in der Startelf konnte man nur 1:0 gewinnen. Das entscheidende Tor schoss Yannick Carrasco, der in Zukunft in Saudiarabien spielt, in der 38. Minute.