Serbien-Banner: Mergim Vojvoda spricht nach Skandal-Spiel

Als «diskriminierendes Verhalten» taxierte die Uefa am Dienstag in ihrem Liveticker die Aktionen der rumänischen Fans, die beim EM-Quali-Spiel in Bukarest zwischen Gastgeber Rumänien und Kosovo für einen Spielunterbruch gesorgt hatten. Weil Ultras der Rumänen in der Fankurve Banner mit der Aufschrift «Kosovo ist Serbien» zeigten und pro-serbische Gesänge anstimmten, wurde die Partie für rund 45 Minuten gestoppt.