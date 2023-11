EM-Quali: Kosovo schlägt Israel, Schweiz kann am Mittwoch EM-Ticket holen

Kosovo kommt im Nachholspiel der EM-Quali zu einem 1:0-Sieg über Israel. Damit kann die Schweiz am Mittwoch gegen Israel die Teilnahme am Turnier 2024 fix machen.

Darum gehts Im Nachholspiel der EM-Quali gewinnt Kosovo 1:0 gegen Israel.

Damit kann sich die Schweiz am Mittwoch mit einem Sieg gegen Israel das EM-Ticket holen.

Kosovo hat trotz Sieg nur noch kleine Hoffnungen auf das Turnier in Deutschland.

Kosovo kommt im Nachholspiel der EM-Qualifikation zu einem 1:0-Heimsieg gegen Israel. Im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina waren die Gastgeber die bessere Mannschaft und gingen kurz vor der Pause nach einem Konter durch Rashica verdient in Führung. Israel drückte in der Schlussphase vergeblich auf den Ausgleich. Mit dem knappen Sieg hält Kosovo seine kleinen Resthoffnungen auf eine EM-Teilnahme am Leben.

Das Resultat spielt aber vor allem der Schweiz in die Karten. Die Nati kann nun am Mittwoch im ungarischen Felcsut bereits vorzeitig die EM-Qualifikation klarmachen. Mit einem Sieg gegen Israel wäre das Team von Murat Yakin zwei Spiele vor Ende nicht mehr von einem der vorderen zwei Tabellenplätze zu verdrängen. Zum Abschluss geht es für Schweiz in Basel gegen Kosovo und auswärts gegen Rumänien.

Länderspiel statt Meisterschaft

Aufgrund des Nahost-Konflikts konnte Israel im Oktober keine EM-Quali-Spiele bestreiten, auch die Begegnung mit der Schweiz musste verschoben werden. Nun stehen in diesem Länderspiel-Fenster vier Partien in zehn Tagen an.

Weil sich das erste Spiel gegen Kosovo mit dem Meisterschaftsbetrieb zahlreichen europäischen Ligen kreuzte, mussten viele Spieler für das EM-Quali-Spiel von ihren Clubs abgestellt werden. So zum Beispiel auch Lugano-Profi Kreshnik Hajrizi, der gegen Israel in der Schlussphase eingewechselt wurde.

