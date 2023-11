EM-Quali: Kosovos Vedat Muriqi fällt für Schweiz-Spiel aus

Am Samstag trifft die Schweiz in der EM-Quali in Basel auf Kosovo.

Schlechte Nachrichten für Kosovo: Der Nati-Gegner muss am Samstag im EM-Quali-Spiel gegen die Schweiz auf Topscorer Vedat Muriqi verzichten. Der Stürmer musste am Sonntag beim 1:0-Sieg gegen Israel kurz vor Schluss verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Wie mehrere kosovarische Medien berichten, hat sich der Mallorca-Profi eine Wadenverletzung zugezogen und muss nun pausieren.

Beim 2:2 im Hinspiel zwischen Kosovo und der Schweiz hatte Muriqi im September gleich zwei Tore erzielt – eines davon zum Last-Minute-Ausgleich in der 94. Minute. Mit einer starken Quote von 24 Treffern in 46 Länderspielen ist er Rekordtorschütze seines Landes.

Am Samstag benötigt Kosovo gegen die Schweiz zwingend einen Sieg, um die kleinen Resthoffnungen auf eine direkte EM-Quali am Leben zu lassen. Anders die Nati: Mit einem Erfolg gegen Israel kann sich das Team von Murat Yakin schon am Mittwoch das Ticket für das Turnier in Deutschland sichern.