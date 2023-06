EM-Quali live: Schweiz – Rumänien

Vor 29 Jahren traf die Nati das letzte Mal in einem Ernstkampf auf Rumänien. Bei der WM 1994 in den USA waren die Vorzeichen anders als heute: Rumänien war mit Starspieler Gheorghe Hagi, man nannte ihn damals auch den Karpaten-Maradona, der grosse Favorit. Rumänien hatte in Spiel 1 Kolumbien 3:1 besiegt, die Schweiz musste sich im Eröffnungsspiel gegen Gastgeber USA mit einem 1:1 begnügen.