EM-Quali: Andorra – Schweiz 1:2

Die Nati spielte am Freitagabend auswärts in Andorra. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung gewesen. Am Ende gab es einen 2:1-Erfolg.

Hier ist das 2:0 der Nati zu sehen. SRF

Die Szene des Spiels

Und plötzlich wurde es in der 67. Minute ein ungemütlicher Abend für die Nati. Captain Xhaka liess nach einem Freistoss Gegenspieler Vieira ziehen, der zum 1:2 für Andorra einnickte. Nach einem lange Zeit soliden, aber keineswegs überzeugenden Schweizer Auftritt begann das Zittern – auch, weil der eingewechselte Steffen kurz darauf den Ball aus drei Metern über das leere andorranische Tor bugsierte. Am Ende reichte es einer minimalistischen Nati aber zum dritten Sieg im dritten Quali-Spiel.

Die Schlüsselfigur

Zeki Amdouni. Das Wahnsinns-Jahr des 22-Jährigen geht weiter. Gegen Andorra erzielte der Stürmer in seinem 33. Spiel für Club und Land seinen 23. Treffer. Zudem ist er der erste Schweizer seit Mario Gavranovic 2012, der in drei Länderspielen in Serie traf. Auf die wohlverdienten Ferien muss Amdouni allerdings noch etwas warten: Am Montag spielt Amdouni mit der A-Nati gegen Rumänien, anschliessend geht es mit der U-21 an die EM.

freshfocus

Die bessere Mannschaft

Die grosse Klasse liess die Nati im Estadi Nacional definitiv nicht aufblitzen. Gegen die Weltnummer 153 hatte die Schweiz das Geschehen unter Kontrolle, ein Schützenfest bahnte sich aber nie an. Immerhin: Bis auf den Gegentreffer liess die Nati hinten nichts zu.

Das Tribünen-Gezwitscher

Vor Anpfiff gedachte die Nati dem am Freitagmorgen verstorbenen Schweizer Rad-Profi Gino Mäder. «Ein trauriger Tag für den Schweizer Sport. Heute Abend spielen wir auch für dich und deine Familie, Gino», schrieb der Verband auf Twitter. Einen Trauerflor trugen die Nati-Spieler aber nicht. Das Protokoll des Verbands sieht dies ausschliesslich bei Todesfällen bei Staatsoberhäuptern und im Zusammenhang mit Fussball vor.

Freuler trifft zum 1:0. SRF

Die Tore

7.’ | 0:1 | Vargas mit einem Ball in die Tiefe auf Freuler, dieser umkurvte Andorra-Keeper Álvarez und schob ein. Zunächst hob der Linienrichter fälschlicherweise die Fahne, der VAR intervenierte aber.

32.’ | 0:2 | Shaqiri von rechts mit einer Flanke mit links, der einlaufende Amdouni drückte den Ball über die Linie.

Hier trifft Andorra zum 1:2. SRF

67.’ | 1:2 | Nach einem Freistoss kam Andorra durch Captain Vieira per Kopf zum Anschlusstor. Xhaka hatte gepennt.

Stimmen zum Spiel

Manuel Akanji: «Ich habe auch einige Fehler gemacht. Dennoch ist es heute aufgegangen. Das passiert manchmal. Wir haben viel probiert. Wir werden uns das anschauen und dann gegen Rumänien eine bessere Leistung zeigen. Ich hätte aber gerne zu null gespielt.» Auf die Frage, wie er die Man-City-Party vertragen habe, meinte der Verteidiger: «Ich habe alles gut vertragen, obwohl ich durcheinander getrunken habe. Das ist die Erfahrung – man weiss irgendwann, was man trinken kann.» (SRF)

Gregor Kobel: «Es ist ein hartes Spiel für einen Goalie. Es ist aber ein erfreuliches Spiel, da wir die drei Punkte geholt haben. Um sich auszuzeichnen, war das nicht die beste Partie. Das war aber auch von vornherein klar. Ich bin super happy, wenn ich Spiele bekomme. Ich muss mich beweisen.» (gegenüber SRF)

Murat Yakin: «Wenn das Resultat knapp ist, muss man konzentriert bleiben. Dazu haben wir die Qualität. Die erste Halbzeit war stark gegen einen gut organisierten Gegner. Dann hatte aber auch Andorra einige Standards. Am Ende war es ein guter Auftritt.» (SRF)

So geht es weiter

Am Samstag fliegt die Nati nach Basel, am Montag folgt dann in Luzern das vierte EM-Quali-Spiel gegen Rumänien. Israel gewann derweil 2:1 gegen Belarus und Kosovo und Rumänien trennten sich 0:0.