EM-Quali Medienkonferenz live: Das sagt Trainer Murat Yakin

2016 gewann die Nati in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland in Andorra knapp mit 2:1. Nun wird es am Freitag für die Schweizer wieder ernst in der EM-Quali. «Damals spielten sie noch auf Kunstrasen, jetzt haben sie Naturrasen», analysiert Ricardo Rodriguez am Donnerstag in der Pressekonferenz.

Der Verteidiger war schon vor sieben Jahren dabei und will nun mithelfen, dass es eine weniger grosse Zitterpartie wird. «Wenn wir die Chancen früh nicht machen, wird es schwierig», warnt Rodriguez, ergänzt aber: «Ich denke aber, dass wir gut vorbereitet sind».

Akanji-Einsatz fraglich

Im Tor wird gegen Andorra Gregor Kobel stehen. Dies sei aber kein Misstrauensvotum gegenüber Yann Sommer erklärt Nati-Trainer Murat Yakin.«Wir wollen in der Kampagne einiges probieren und dem einen oder anderen die Chance geben, sich zu zeigen», so Yakin.

Ob Manuel Akanji am Freitag spielen wird, ist noch offen. Yakin: «Er hat gesagt, er habe sich nach dem Champions-League-Final gut erholt und sei bereit. Wir werden das aber morgen noch einmal mit ihm besprechen.»