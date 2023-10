EM-Quali: Nach Nati-Absage wird auch Israel-Spiel gegen Kosovo verschoben

Das zweite Spiel in der EM-Quali vom Sonntag wurde nun verschoben.

Beim ersten Aufeinandertreffen in Tel Aviv trennten sich Israel und Kosovo 1:1.

Dass die Nati am Donnerstag für die EM-Quali nicht nach Israel reist , ist schon länger klar. Deshalb wurde auch der Zusammenzug verschoben , das Programm angepasst und ein neues Hotel für den gesamten Tross gesucht und gefunden.

Am Donnerstagmorgen gab die Uefa zudem bekannt, dass nicht nur die Partie Israel gegen Schweiz vom Nahostkonflikt beeinträchtig wird. Auch das Spiel Kosovo – Israel vom Sonntag wurde verschoben. Zuletzt durften israelische Staatsbürger gar nicht mehr aus dem Land ausreisen.

Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. In diversen Medien wird berichtet, dass das Spiel nun im Dezember ausgetragen werden soll.

«Angesichts der Sicherheitslage in Israel denkt niemand daran, das Spiel gegen Kosovo zu bestreiten», sagte Moshe Zuares, der Präsident des israelischen Fussballverbandes.

Wird Quali fertig gespielt?

Für die Nati ist die Spielverschiebung insofern relevant, als dass mit zusätzlich abgesagten Israel-Spielen immer fraglicher wird, ob die EM-Quali in der Gruppe I überhaupt noch fertiggespielt werden kann. Denn mit einer wachsenden Zahl nötiger Nachholspiele wird es eng im vollgepackten Terminkalender im europäischen Fussball.

Was passiert, wenn die Partien mit Israel ganz abgesagt werden müssten? Am Montag erklärte SFV-Generalsekretär Robert Breiter im Rahmen einer Pressekonferenz, dass in einem solchen Fall sämtliche Spiele mit israelischer Beteiligung mit 0 gewertet werden würden. Dies würde dem Nati-Gegner Rumänien zugute kommen, da die Osteuropäer gegen Israel bereits haben Punkte liegen lassen.