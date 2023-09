EM-Quali: Nati-Stars kommen mit dem Bus, Yann Sommer macht einen Roadtrip

Für die Schweizer stehen in der EM-Quali die Spiele gegen Kosovo und Andorra an.

Teambus statt Zug

Roadtrip für Yann Sommer

Direkt aus seiner neuen italienischen Heimat stiess Yann Sommer zur Nati. Der Nati-Goalie wurde von einem italienischen Chauffeur ins Teamhotel gefahren, über dreieinhalb Stunden dauert die Fahrt von Mailand nach Saillon. Trotz der vielleicht längsten Anreise aller Nati-Stars könnte die Laune bei Yann Sommer besser nicht sein. Am Sonntag hatte der neue Inter-Keeper in seinem dritten Spiel seinen dritten Sieg eingefahren und dabei noch kein einziges Gegentor zugelassen.

Fernandes zeigt seine G-Klasse

Xhaka kommt mit seinem Nachfolger

Wie meistens trudelte Granit Xhaka als Letzter im Teamhotel ein. Mit im Gepäck hatte der Captain dabei seinen vielleicht künftigen Nachfolger in der Nati-Schaltzentrale: Ardon Jashari. Der Luzerner wurde nach zuletzt zwei Abstechern zur U-21 zum ersten Mal in diesem Jahr wieder für die A-Nati aufgeboten.

Bologna-Trio reist getrennt

Im Gegensatz zu Freuler reisten seine beiden neuen Bologna-Teamkollegen nicht mit dem Teambus an. Dan Ndoye wurde von Vater Saliou ins Wallis gefahren, Michel Aebischer entschied sich für den Zug. Beide waren am Samstag beim 2:1-Sieg gegen Cagliari in der Bologna-Startelf gestanden und nutzen den freien Sonntag für einen Abstecher nach Hause. Freuler dürfte nach der Länderspielpause zum ersten Mal im Kader des Serie-A-Clubs stehen.

Shaqiri ohne Koffer

Den wohl längsten Weg nahm Xherdan Shaqiri auf sich. Er reiste über Washington ins Wallis. Allerdings kam er am Ende ohne Koffer an. Denn durch das viele Umsteigen kam das Gepäck nie in Zürich an. Immerhin hatte der Nati-Star sein Handgepäck dabei.