EM-Quali: So schafft es die Schweizer Nati doch noch an die EM

Lässt die Nati erneut Punkte liegen, droht ein Entscheidungsspiel auswärts in Rumänien.

Die Nati verpasst es beim 1:1 gegen Israel, den ersten «Matchball» zu nutzen und muss weiter auf die definitive EM-Quali warten. Am Samstag winkt in Basel gegen Kosovo die nächste Chance. Doch auch ein Szenario, in dem die Schweiz bis zum letzten Moment zittern muss, ist durchaus denkbar.