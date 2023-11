Nati-Krise: Eine einschneidende Folge des 1:1 steht jetzt schon fest

Nicht schon wieder! Die Nati kassiert auch gegen Israel den späten Ausgleich. SRF

Darum gehts Die Schweiz lässt in der EM-Quali auch gegen Israel (1:1) Punkte liegen.

Einmal mehr zeigt die Nati in der zweiten Halbzeit einen miserablen Auftritt.

Nach der Pause hat die Schweiz zuletzt nur drei von möglichen 18 Punkten eingefahren.

Mit den jüngsten Ergebnissen hat die Nati auch eine Setzung in Lostopf 1 verspielt.

Ein gut gemeinter Tipp an alle Nati-Fans mit zu hohem Blutdruck: Bei Länderspielen den Fernseher einfach nach den ersten 45 Minuten ausschalten. Wer diesen Ratschlag befolgt, spart nicht nur Strom, sondern auch jede Menge Nerven.

Vor der Halbzeitpause weiss die Schweizer Mannschaft praktisch immer zu überzeugen. In den vergangenen sechs Partien hat die Nati in der ersten Halbzeit keinen einzigen Gegentreffer kassiert. Die überragende Bilanz: 16 Punkte und ein Torverhältnis von 7:0. Einzig beim 3:0-Sieg gegen Andorra ging die Nati nicht in Führung liegend in die Pause.

Nur 3 von 18 Punkten geholt

Umso haarstäubender präsentieren sich die Schweizer nach dem Seitenwechsel. Zwar hat das Team von Murat Yakin in den vergangenen sechs Partien auch in den zweiten 45 Minuten sechs Tore erzielt, allerdings auch neun kassiert. Damit hat die Nati in der zweiten Halbzeit nur drei von 18 möglichen Punkten geholt – und das gegen Gegner wie Belarus, Andorra und Israel.

Zum Vergleich: Sogar das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Andorra, das in dieser EM-Quali erst zwei Punkte einfahren konnte, ist in den zweiten 45 Minuten erfolgreicher unterwegs als die Schweiz. Nimmt man auch hier nur die Ergebnisse der zweiten Halbzeit in die Rechnung, steht der Pyrenäenstaat bei fünf Punkten aus den letzten sechs Spielen.

Schafft die Nati gegen Kosovo die EM-Quali? Ja, zur Abwechslung gibt es mal wieder einen Sieg. Nein, es kommt zum Entscheidungsspiel gegen Rumänien. Ich schau am Samstag nur Skirennen.

Auch Konkurrenz patzt

Besonders auffällig sind bei der Nati die späten Gegentore. Sowohl gegen Israel (88.), Kosovo (94.) und Rumänien (92.) gaben die Schweizer in den Schlussminuten noch den Sieg aus der Hand. Eigentlich schon fast verrückt, dass die Nati trotz nur vier Siegen in acht Spielen nach dem 1:1 gegen Israel plötzlich wieder Gruppenerster ist.

Der Hauptgrund dafür ist, dass sich auch die stärkeren Schweizer Gruppengegner in der laufenden EM-Quali nicht gerade mit Ruhm bekleckern. Auch Rumänien kam im Oktober nicht über ein 0:0 gegen Belarus hinaus, Kosovo unterlag dem gleichen Gegner gar mit 1:2 und hat zudem ein torloses Remis gegen Schlusslicht Andorra auf dem Konto.

Lostopf 1 verpasst

Gegen beide Teams muss die Nati in den letzten beiden EM-Quali-Spielen noch ran. Am Samstag geht es in Basel gegen Kosovo, zum Abschluss wartet am kommenden Dienstag auswärts Rumänien. Die Schweizer Chancen auf eine EM-Teilnahme sind noch immer mehr als intakt.

Allerdings ist nach dem Remis gegen Israel bereits klar, dass die Nati es nicht mehr in Auslosungstopf 1 schaffen kann. Dafür hätte es das Team von Murat Yakin unter die fünf besten Gruppensieger schaffen müssen. Damit dürfte die Nati bei geschaffter Qualifikation schon in der Gruppenphase auf einen Gegner treffen, gegen den nur mit einer guten Halbzeit ganz bestimmt nichts zu holen ist.