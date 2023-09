EM-Quali: Alle Spiele vom Donnerstag im Überblick

Hier trifft Frankreich zum 1:0. SRF

Darum gehts Am Donnerstag fanden mehrere Spiele in der EM-Quali statt.

Frankreich hat sein EM- Ticket schon so gut wie gelöst.

Auch die Niederlande gewinnen.

Serbien verliert.

Frankreich ist eine Macht

Das letzte Pflichtspiel-Gegentor kassierte Frankreich am 18. Dezember 2022 im WM-Final in Katar – Penaltyschiessen ausgeschlossen. Lionel Messi traf damals in der 108. Minute gegen Hugo Lloris, den Final gewannen am Ende die Argentinier mit 4:2 im Elfmeterschiessen. Seither bestritten die Franzosen in der EM-Quali fünf Spiele, immer blieben sie ohne Gegentor. Und: Immer waren sie siegreich. Die Teilnahme an der Europameisterschaft in Deutschland ist dem WM-Sieger von 2018 kaum mehr zu nehmen.

Am Donnerstagabend gab es gegen Irland einen 2:0-Sieg. Besonders das 1:0 war sehr sehenswert. Kylian Mbappé erhielt die Kugel an der Strafraumgrenze und legte geschickt auf Aurélien Tchouameni zurück. Dieser schlenzte den Ball aus knapp 20 Metern in die Maschen. Irlands-Goalie Gavin Bazunu hatte keine Chance. Das Tor ging schnell viral, das Lob war überschwänglich. Von einem «sensationellen Treffer» war beispielsweise die Rede.

Übersieht Schweizer eine Tätlichkeit?

Anfangs Juli war der Schweizer Schiri Urs Schnyder zu Gast im 20-Minuten-Podcast «Anderi Liga». Seither ist viel passiert. Die Super League fing an und am Donnerstag feierte der 37-jährige Berner seine EM-Quali-Premiere. Schnyder zeigte eine ordentliche Leistung. Eine strittige Szene gab es: So sah SRF-Experte Diego Benaglio eine Tätlichkeit von Frankreichs Lucas Hernández (siehe Video oben). Der ehemalige Nati-Goalie meinte aber auch über den Moment, den der Schweizer nicht abpfiff: «Warum reagiert der VAR nicht? Schnyder trifft keine Schuld.»

Niederlande feiern wichtigen Erfolg

Die Niederlande waren eine weitere Top-Nation, die am Donnerstag im Einsatz stand. Die Niederländer hatten im Spiel gegen Griechenland überhaupt keine Probleme und besiegten die Griechen mit 3:0. Damit sind die die Niederlande Frankreichs Verfolger Nummer 1. Der Sieg für die Weltnummer 7 war äusserst wichtig, so kämpft die Nation um den Platz hinter Frankreich, das mit 15 Punkten wohl nicht von der Spitze zu verdrängen ist.

Serbische Medien schäumen

Serbien verlor in der EM-Quali mit 1:2 gegen Ungarn. Das ungarische Team führt die Gruppe G an, es folgen die Serben. Die Niederlage für Serbien war verdient, insbesondere, weil sich das Land in den Minuten 34 bis 36 im Tiefschlaf befand. In dieser Zeit drehte Ungarn durch Tore von Varga und Orban die Partie. Bereits das 1:0 erzielte das ungarische Team mittels Eigentor. Verteidiger Szalai zimmerte den Ball völlig unbedrängt ins eigene Tor. Serbische Medien schäumen ab der Leistung des Heimteams. Der «Kurir» schrieb beispielsweise von einem «Schock-Leistung» und einer «Katastrophe». Auch andere serbische Medien wählten ähnliche Worte.

