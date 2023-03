EM-Quali: Israel und Kosovo spielten in der Nati-Gruppe

Kosovo holt Punkt in Israel

In der Gruppe der Schweiz duellierten sich am Samstag zeitgleich zum 5:0-Kantersieg der Nati in Novi Sad gegen Belarus Gastgeber Israel mit Kosovo. Die Gäste gingen dabei in der ersten Halbzeit nach einem Eigentor von Israels Eli Dasa (36.) mit 1:0 in Front und jubelten nach der Pause gleich nochmals. Das vermeintliche 2:0 von Milot Rashica wurde aber wegen eines Handspiels nach VAR-Intervention aberkannt. Dafür gelang Israel dank dem Tor von Dor Peretz (56.) noch der Ausgleich und somit vor dem Spiel gegen die Schweiz am kommenden Dienstag in Genf zumindest ein Remis. Am Samstag steht in der Gruppe I noch die Partie Andorra gegen Rumänien an.