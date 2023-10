Nati: So qualifiziert sich die Schweiz für die EM

Bei zwei Siegen ist die Nati so oder so qualifiziert.

2012 hat die Schweiz letztmals ein grosses Turnier verpasst. Damit dies nicht auch 2024 passiert, hat die Nati noch alles in den eigenen Füssen. So kommt die Mannschaft von Murat Yakin an die EM:

EM-Ticket mit zwei Siegen fix

Bei Israel-Ausschluss reicht ein Punkt

Rettungsnetz Nations League

Selbst wenn die Schweiz die ersten beiden Plätze verpassen würde, könnte sie als Gruppendritter doch noch das EM-Ticket lösen. In dem Fall müsste sie allerdings in den Playoffs der Nations League im kommenden März antreten. Dann werden unter zwölf Ländern in den drei Playoff-Pfaden A, B und C die letzten drei Teilnehmer ermittelt. Konkret müsste die Nati in dem Szenario einen Halbfinal und einen Final für die EM-Qualifikation gewinnen.