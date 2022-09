Basketball : EM-Spiel endet in Massenschlägerei mit 30 Polizisten

An der Basketball-EM in Georgien kommt es nach dem Duell der Gastgeber gegen die Türkei zu wüsten Szenen. Die türkischen Offiziellen erheben nun schwere Vorwürfe.

Bei der Basketball-EM in Tiflis ist es am Sonntagabend zu einem Eklat gekommen. Laut mehreren Medienberichten gab es nach dem 88:83-Sieg von Gastgeber Georgien über die Türkei eine handgreifliche Auseinandersetzung in der Kabine. Kurz vor Ende der hitzigen Partie waren Furkan Korkmaz (Türkei) und Duda Sanadze (Georgien) vom Platz geflogen. Auf dem Weg in die Garderobe eskalierte die Situation dann.