Biontech/Pfizer : EMA erlaubt Lagerung von Impfstoff neu bei Gefrierschrank-Temperaturen

Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer darf neu bei Temperaturen von -25 bis -15 Grad gelagert werden. Das entschied die Arzneimittelbehörde der EU. Damit wird die Lagerung, vor allem bei Ärzten und Apotheken, deutlich einfacher.

Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer kann laut einer Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) künftig vorübergehend auch bei weniger tiefen Temperaturen gelagert werden, was eine Verimpfung auch durch Hausärzte möglich macht. Wie die EMA am Freitag mitteilte, kann der Impfstoff bis zu zwei Wochen lang bei Temperaturen zwischen minus 25 und minus 15 Grad gelagert werden und damit in üblichen pharmazeutischen Gefrierschränken etwa in Apotheken.