Leverkusen gewinnt : Embolo brilliert bei Gladbach-Sieg – Elvedi fliegt wegen Notbremse vom Platz

Beim Sieg von Borussia Mönchengladbach über RB Leipzig trumpft Nati-Stürmer Breel Embolo mit einem Tor und einem Assist gross auf. Leverkusen gewinnt gegen Eintracht Frankfurt.

1 / 6 Breel Embolo war der Mann des Spiels. Er brachte seine Farben früh in Führung und bereitete das zwischenzeitliche 2:1 per Traumpass vor. IMAGO/Fotostand Im Vorfeld protestierten die Gladbach-Fans gegen RB Leipzig. IMAGO/RHR-Foto Anstatt aktiven Support gab es ein Trillerpfeifenkonzert. IMAGO/Revierfoto

Die Anfangsphase des Fussball-Bundesligaspiels Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig am Montagabend war von ohrenbetäubendem Lärm aus den Borussen-Fanblocks geprägt. Statt die Mannschaft wie gewohnt anzufeuern, bliesen die meisten Fans in der Gladbacher Nordkurve in Trillerpfeifen. Die aktive Fanszene hatte zuvor angekündigt, gegen den Leipziger Fussballverein des österreichischen Unternehmens Red Bull 19 Minuten lang protestieren zu wollen. Über der Nordkurve hing zudem ein Banner mit der Aufschrift: «Traditionsverein seit 1900 Borussia Mönchengladbach».

Doch nun zum Sportlichen. RB Leipzig hat vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League eine Niederlage kassiert und muss um die Qualifikation für die Champions League in der nächsten Saison bangen. Der Vize-Meister unterlag am Montagabend in der Fussball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach mit 1:3 (1:2). Vor 35’324 Zuschauern im Borussia-Park schossen Breel Embolo (17. Minute) und Jonas Hofmann (45.+2/77.) die Tore für die Gastgeber, die nach einer Roten Karte für Nico Elvedi (64.) wegen einer Notbremse in Unterzahl spielten. Der Treffer von Christopher Nkunku (36.) war zu wenig für die Leipziger, die durch die Niederlage auf Rang fünf zurückgefallen und damit aus den Champions-League-Plätzen gerutscht sind.

Leverkusen auf Champions-League-Kurs

Bayer Leverkusen hält Kurs auf die Champions League, Eintracht Frankfurt kassierte dagegen zwischen den Halbfinal-Highlights in der Europa League mit einer B-Elf eine erwartbare Niederlage. Die Leverkusener festigten am Montagabend Rang drei durch ein 2:0 (1:0) gegen die Hessen, die gegenüber dem 2:1 im Hinspiel bei West Ham United auf acht Positionen verändert angetreten waren. Als missratene Generalprobe kann die Niederlage also nicht ernsthaft bezeichnet werden. Am Donnerstag empfängt die Eintracht die Londoner im Kampf um den Final-Einzug.

Die ersatzgeschwächten Leverkusener liessen die Hessen durchaus mitspielen und lauerten mit ihren schnellen Spielern auf Konter. Und einer der ersten führte zum Erfolg. Der pfeilschnelle Moussa Diaby zog davon, bediente Paulinho mit einem Aussenrist-Pass und der schon in der Vorwoche erfolgreiche Brasilianer erzielte durch die Beine von Kevin Trapp sein viertes Saisontor. Auch Schick traf in der 34. Minute, hatte aber zuvor im Abseits gestanden.

Das Tor nach der Pause schoss wieder Bayer. Schicks Jubel war von Schiedsrichter Benjamin Cortus zunächst wieder wegen Abseits unterbrochen worden. Der Videobeweis zeigte jedoch, dass der Tscheche um Millimeter nicht im Abseits gestanden hatte. Der Ball ging wieder durch die Beine von Trapp, die Vorlage kam wieder von Diaby; es war dessen elfte in der laufenden Saison.

