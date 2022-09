Ehemaliges Mega-Talent: «Embolo hat mir direkt geschrieben» – darum spielt Max Meyer jetzt in Luzern

Max Meyer spielte mit 19 Jahren in der Champions League und debütierte in der deutschen Nationalmannschaft. Nach schwierigen Zeiten ist der inzwischen 26-Jährige nun in Luzern gelandet.

Darum gehts Vergangenes Wochenende debütierte Max Meyer (26) für den FC Luzern.

Dabei galt der Mittelfeldspieler lange als Mega-Talent und spielte als Teenager in der Champions League.

«Manchmal ist das schon nicht fair», sagt Meyer zu den Negativ-Schlagzeilen über ihn.

Mit 19 Jahren brillierte Max Meyer im Champions-League-Viertelfinal gegen Real Madrid und feierte mit Schalke im legendären Santiago Bernabéu einen 4:3-Erfolg. Das war im Frühling 2015. Sieben Jahre später ist das einstige Mega-Talent nach Stationen wie Crystal Palace, Köln und Fenerbahce beim FC Luzern gelandet. Was ist passiert?

«Im Leben muss man Entscheidungen treffen», sagt Max Meyer. «Manchmal sind die gut, manchmal weniger gut.» Eine solche traf der Deutsche im Sommer 2018, als er sich gegen eine Vertragsverlängerung bei seinem Jugendclub Schalke und für ein deutlich höher dotiertes Angebot von Crystal Palace aus der Premier League entschied.

Protz-Video von Vater

Es folgt eine Schlammschlacht zwischen Meyers Berater und dem damaligen Schalke-Sportchef Christian Heidel, in der vor allem Meyer von Fans und Medien viel Kritik einstecken muss. Zwei Jahren später taucht ein Video auf, in dem sein Vater während der Fahrt in einem Lamborghini über den Bundesligaclub herzieht. Wieder gerät der Fussballer selbst ins Kreuzfeuer, ohne selber etwas getan zu haben. «Manchmal ist das schon nicht fair. Aber damit muss ich als Fussballer leben können», sagt Meyer heute.

Nachdem die ersten eineinhalb Saisons bei Crystal Palace immerhin sportlich ganz ordentlich verlaufen waren, geriet Meyers Karriere anschliessend ins Stocken. Ohne Spielpraxis wechselte er Anfang 2021 zurück in die Bundesliga zu Köln. Weil der Club mitten im Abstiegskampf steckte, klappte es auch dort nicht mit regelmässigen Einsätzen, genauso wie in der vergangenen Saison bei Fenerbahce Istanbul.

Mehr Geld in der Türkei

Obwohl er nun mit 26 Jahren in der Super League statt in einer Top-Liga kickt, will er nicht von einer missglückten Karriere sprechen. «Auf keinen Fall. Ich habe knapp 200 Spiele für Schalke und 60 in der Premier League gemacht», so der Mittelfeldspieler.

Dass Meyer, der in der vergangenen Saison auch noch leihweise in Dänemark bei Midtjylland spielte, nun ablösefrei zum FC Luzern wechselt, ist kein Zufall. Mit Mohamed Dräger und Marius Müller stehen bereits zwei Spieler von Meyers Berateragentur in der Zentralschweiz unter Vertrag. «Ich möchte in erster Linie einfach endlich wieder das Vertrauen eines Trainers spüren und regelmässig spielen», sagt Meyer, der beim FCL deutlich weniger verdienen dürfte als bei seinen Ex-Clubs. «Würde es mir ums Geld gehen, wäre ich in der Türkei geblieben.»

Nachricht von Embolo

Sieht der vierfache deutsche Nationalspieler Luzern nur als Zwischenstation, um seine Karriere neu zu lancieren? «Nein, überhaupt nicht. Das wäre auch den Leuten hier nicht fair gegenüber», sagt Meyer, der bis Sommer 2024 unterschrieben hat. Zu den ersten Gratulanten nach seinem Wechsel gehörte übrigens Breel Embolo. «Er hat mir direkt geschrieben. Breel ist ein Super-Typ, sehr lustig», sagt Meyer. Die beiden spielten bis zu Meyers Abgang zwei Jahre lang zusammen bei Schalke.

Die Gegenwart heisst aber nun vorerst Luzern – und mit der scheint Meyer zumindest geografisch ganz gut leben zu können. «Ich bin überwältigt von der Stadt. Viele schönere Orte gibt es nicht», so der 26-Jährige, der vorübergehend in einem Hotel direkt am See wohnt. In der Zentralschweiz sollen sich nun seine sportlichen Aussichten auch endlich wieder verbessern.