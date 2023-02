Europa League : Märchen von Fischers Union geht weiter – Embolo-Tor zu wenig für Monaco

Im bislang wichtigsten Europacupspiel der Clubgeschichte spielt Union Berlin unter dem Schweizer Trainer Urs Fischer eiskalt. Derweil scheitern Monaco und Breel Embolo an Leverkusen.

Darum gehts Union Berlin und Trainer Urs Fischer eliminieren Ajax Amsterdam.

Monaco scheitert in den Playoffs der Europa League an Leverkusen.

Dies, obwohl Nati-Star Breel Embolo als Joker eiskalt zuschlägt.

Bei Juventus Turin zog Ángel Di María einen grossen Abend ein.

Der 1. FC Union Berlin und der Schweizer Trainer Urs Fischer (57) hat seinen Fans einen weiteren magischen Abend in der ausverkauften Alten Försterei beschert und gegen Ajax Amsterdam den Einzug in den Achtelfinal der Europa League geschafft. Die Berliner siegten vor ihrem frenetischen Publikum im bislang wichtigsten Europacupspiel der Vereinsgeschichte am Donnerstagabend 3:1 (2:0) gegen den niederländischen Rekordmeister.

Robin Knoche (20. Minute, Handspenalty), Josip Juranovic (44.) und Danilho Doekhi (50.) trafen im Rückspiel der Zwischenrunde vor 21’800 Fans. Für die Niederländer konnte nur Mohammed Kudus (47.) zwischenzeitlich verkürzen. Ajax-Profi Edson Alvarez sah in der hitzigen Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte (90. +7).

Nach dem 0:0 im Hinspiel stehen die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Berliner in der Runde der letzten 16, wo unter anderem der FC Arsenal, Feyenoord Rotterdam oder Fenerbahce Istanbul als Gegner infrage kommen. Die Auslosung findet bereits am Freitag (12.00 Uhr) in Nyon statt.

Embolo-Tor reicht Monaco nicht

Nach dem spektakulären 3:2-Sieg im Hinspiel verlor Monaco das ebenfalls packende Playoff-Rückspiel in der Europa League gegen Leverkusen im Penaltyschiessen. Dass das Gesamtscore nach 90 Minuten überhaupt mit 5:5 ausgeglichen war und sich die Monegassen so in die Verlängerung retten konnten, lag am Schweizer Joker Breel Embolo, der nur sechs Minuten nach seiner Einwechselung auch gleich getroffen hatte (84.).

Auch seinen Elfmeter verwandelte der 26-Jährige Nati-Star souverän. Als einziger scheiterte dort zuvor Embolos Kollege Eliot Matazo. Leverkusen verwandelte alle seine Penaltys souverän. Für Monaco kommt das Europa-Abenteuer so zu einem jähen Ende.

Juve dank dreifachem Di María

Mit einem 1:1 aus dem Hinspiel musste das krisengeschüttelte Juventus Turin zum unangenehmen Nantes im Norden Frankreichs reisen. Dort aber machte der argentinische Star Ángel Di María mit drei Toren praktisch im Alleingang alles klar (5./20. per Handspenalty und 78.). Das Spiel endete mit 3:0 für die Italiener, die so am Ende doch deutlich in die nächste Runde einziehen.



