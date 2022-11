Im Europacup stand am Donnerstag die letzte Runde der Gruppenphase auf dem Programm. Die Spannung war gross, denn in einigen Gruppen gab es noch Tickets für die K.o.-Phase zu vergeben.

Darum gehts Am Donnerstag stand das letzte Gruppenspiel im Europacup an.

In vielen Gruppen standen noch Entscheidungen an.

Monaco mit Embolo gewann und steht in der nächsten Runde.

AS Monaco – Roter Stern Belgrad 4:1

Vor dem Spiel in Monaco stand erst fest, dass Ferencváros diese Gruppe gewinnen wird. Monaco, Arbeitgeber von Nati-Star Breel Embolo, brauchte den Sieg um in der Europa League zu bleiben. Die Monegassen gaben sich keine Blösse und schlugen die Serben von Roter Stern Belgrad mit 4:1. Mann des Spiels war Kevin Volland: Der Deutsche erzielte einen Hattrick. Embolo wurde in der 75. Minute eingewechselt, blieb jedoch ohne Scorerpunkt.

Union Saint-Gilloise – Union Berlin 0:1

Die triumphale Saison von Union Berlin geht nach dem vierten minimalistischen Sieg in Folge in der Europa League weiter. Der Bundesliga-Spitzenreiter gewann am Donnerstagabend mit 1:0 (1:0) beim belgischen Vizemeister Royale Union Saint-Gilloise und sicherte sich so den Einzug in die K.o.-Runde des Wettbewerbs. Vor rund 6000 Zuschauern und Zuschauerinnen im Stadion Den Dreef in Leuven – darunter einigen wenigen Unionern – schoss Sven Michel (6.) die Eisernen bei seinem erst zweiten Startelf-Einsatz der Saison zum Sieg.

Real Sociedad – Manchester United 0:1

In der Gruppe E spielten die beiden Favoriten im letzten Spiel gegeneinander. Weil Sociedad das bessere Torverhältnis hatte vor der Partie, musste ManUnited mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnen. Die Red Devils trafen nur einmal und bleiben so auf Platz 2. Das goldene Tor für United erzielte Alejandro Garnacho (17.). Der 18-Jährige wurde von Superstar Cristiano Ronaldo in Szene gesetzt.

Qarabag – SC Freiburg 1:1

Die fast komplett umgekrempelten Freiburger profitierten von einem verwandelten Strafstoss von Routinier Nils Petersen (25.). Ein vermeintlicher Treffer der Hausherren fand wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung (56.). Zudem nahm der Schiedsrichter kurz zuvor auch einen Foulelfmeter wieder zurück. Nach dem Seitenwechsel sah Kevin Medina nach einem rüden Einsteigen gegen Kevin Schade die Rote Karte (62.). Alle drei Entscheidungen gegen Qarabaq wurden nach dem Eingreifen des Videoassistenten getroffen. Trotzdem kamen die Hausherren noch zum Ausgleich. Owusu Kwabena erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich (90.+1).

Limassol – FC Vaduz 1:0

Auch im letzten Spiel auf der internationalen Bühne blieb dem FC Vaduz der erste Sieg verwehrt. Gegen den zypriotischen Vertreter Apollon Limassol unterlagen die Liechtensteiner knapp. In der 32. Minute brachte Roberge seine Farben in Führung. In der Folge gelang es unserem östlichen Nachbarn aus der Challenge League nicht, zu reagieren. Damit scheidet der FC Vaduz mit zwei Punkten als Gruppenletzter aus.

1. FC Köln – OGC Nizza 2:2

Der 1. FC Köln ist trotz einer emotionalen Aufholjagd gegen OGC Nizza nicht über ein Remis hinausgekommen und aus der Europa Conference League ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart trennte sich am Donnerstagabend 2:2 (0:2) von den Südfranzosen. Die Kölner Treffer von Denis Huseinbasic (48. Minute) und Ondrej Duda (60.) in einer furiosen zweiten Hälfte waren knapp zu wenig.

FCSB Bukarest – West Ham United

Der Gruppenfavorit aus der Premier League behält eine weisse Weste. Sechs Spiele, sechs Siege. In der letzten Partie kam ein ungefährdeter Sieg in der rumänischen Hauptstadt dazu. Pablo Fornals war mit zwei Toren für die Hammers der Mann des Spiels. Neben West Ham qualifizierte sich mit RSC Anderlecht auch der zweite Favorit in dieser Gruppe.

Rigas FS – AC Fiorentina 0:3

Fiorentina stand bereits vor dieser Partie in der nächsten Runde. Gegen den lettischen Club Rigas wollten sich die Italiener aber keine Blösse geben. Bereits in der ersten Halbzeit führten sie die Entscheidung herbei. Der Doppelschlag von Ex-Basler Arthur Cabral und Riccardo Saponaro vor der Pause machte früh den Deckel auf diese Partie. Gruppensieger wurde Istanbul Basaksehir mit Ex-Weltmeister Mesut Özil.