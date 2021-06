Embolo über Penalty-Szene - «Bin nicht der Spieler, der zu Boden geht»

Breel Embolo wird von Chris Mepham im Strafraum sehr stark am Leibchen gezogen.

Breel Embolo, wie lautet Ihr Fazit zum 1:1 gegen Wales?

Breel Embolo: Wir zeigten in der ersten Halbzeit eine stabile Leistung. Obwohl wir vielleicht etwas zu wenig Risiko genommen haben, kreierten wir einige gute Chancen. Das erste Spiel in einem Turnier ist immer ein bisschen schwer. Man bereitet sich lange vor und weiss noch nicht recht, wo man steht. Ich bin im Grossen und Ganzen zufrieden. Das Gegentor ist aber bitter. Nach dem Tor hatten wir die Chance, das Spiel zuzumachen, machten wir aber nicht. Danach waren wir kurz passiv und wurden dafür bestraft.

Ich würde von zwei verlorenen Punkte reden. Aber an der EM sind halt alle Gegner gut. Es geht in so einem Turnier um Kleinigkeiten und da reichen 60-70 gute Minuten nicht. Schade ist die vergebene Chance von Haris Seferovic und mir vor der Pause. Das müsste eigentlich bereits das 1:0 für uns sein.