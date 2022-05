Sommer nur auf der Bank : Embolo vergibt Riesen-Chance – Gladbach spielt gegen Frankfurt nur 1:1

Im bedeutungslosen Bundesliga-Duell kommt Gladbach gegen eine B-Elf von Frankfurt nicht über ein 1:1 hinaus. Am Abend stehen noch Bayern, Leipzig und Stuttgart im Einsatz.

Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach

Drei Tage nach dem sensationellen Einzug in den Final der Europa League kommt Eintracht Frankfurt am Sonntagnachmittag zu Hause gegen Frankfurt zu einem 1:1. Nach einer missglückten Saison ging es für beide Teams nur noch um die Goldene Ananas, Frankfurt trat gar mit einer B-Elf an. Pléa erzielte bereits nach vier Minuten die Führung für Gladbach, Paciencia glich in der zweiten Hälfte noch aus. Aus Schweizer Sicht stand einzig Breel Embolo von Beginn an auf dem Platz und vergab eine Riesen-Chance auf den Siegestreffer kläglich. Yann Sommer wurde im mehr oder weniger bedeutungslosen Spiel geschont. Das gleiche galt auf Frankfurter Seite für Djibril Sow, der in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde. Nico Elvedi fehlte Gladbach, gesperrt.