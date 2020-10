Rassismus im Fussball : Embolo wehrt sich gegen Rassismus, Lugano krebst zurück

Das Wochenende wird von zwei rassistischen Vorfällen überschattet. Die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich: Breel Embolo stellt den Täter an den Pranger, Lugano weist die Schuld von sich.

Am Samstag entschuldigte sich der FC Lugano auf Twitter für einen Rassismus-Vorfall. FCSG-Keeper Zigi soll im Cornaredo von Fans beleidigt worden sein. Am Sonntag nahm die Geschichte eine Kehrtwende.

Ein Tweet, den der FC Lugano kurz nach dem 1:0-Sieg gegen den FC St. Gallen am Samstagabend absetzte, sorgte für Verwirrung. Direkt nach Schlusspfiff entschuldigte sich der Club auf Twitter für einen angeblichen Rassismus-Skandal im Cornaredo. «Wir entschuldigen uns beim FC St. Gallen und dem Spieler. Rassismus darf es nicht geben. Der Club wird sein Möglichstes tun, um die Verantwortlichen zu identifizieren», twitterte der FC Lugano. Bei 1300 Fans im Cornaredo am Samstag wäre das wohl machbar gewesen. Aber es kommt ganz anders.

Denn am Sonntagvormittag folgt die Kehrtwende. Wie der Tessiner Super-League-Club wieder auf Twitter, aber diesmal auch auf ihrer Webseite mitteilt, haben weitere Untersuchungen ergeben, dass der Torhüter der Ostschweizer nun doch nicht beleidigt worden sei. Die Entschuldigung richtet der FC Lugano diesmal an die eigenen Fans.

Macht es nicht besser und lässt die Frage offen, wie in Zeiten von Corona und Contact Tracing möglich ist, dass die Ostschweizer online an Tickets kamen?

Embolo wehrt sich mit Screenshot

Während der Vorfall in Lugano verwirrend bleibt, wurde Breel Embolo nach dem Sieg der Gladbacher gegen Mainz (3:2) tatsächlich auf Instagram übel beschimpft. Der Schweizer Internationale liess eine inakzeptable Direktnachricht an ihn nicht auf sich sitzen. «Du dumme schwarze Sau. Warum ist so ein N**** wie du Stürmer, wie blind kann man sein» , lautete der s chockierende Wortlaut.