Embrach ZH: Nach tödlichem Streit – Mann (38) in U-Haft gesetzt

Am Mittwoch wurde nun ein mutmasslicher Täter in U-Haft gesetzt.

Am Sonntag kam es zwischen einem Mann und einer Frau zu einem Streit in Embrach.

Nach einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einer Frau (30) und einem Mann (38) in einer Wohnung in Embrach ist am Sonntagabend die Frau in kritischem Zustand ins Spital gefahren worden. Sie erlag in der Nacht auf Montag ihren Verletzungen. Der Mann wurde verhaftet, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte.