Emil-Frey-Racing-Team : Deshalb fährt Verstappen in einem Aargauer Rennstall mit

Die DTM biegt langsam, aber sicher auf die Zielgerade der Saison ein. Bei jedem Rennen ein Hingucker – die Ferraris des Emil-Frey-Racing-Teams. Das Team aus Safenwil AG ist in dieser Saison zum ersten Mal bei der DTM am Start und das durchaus erfolgreich. Man steht aktuell auf dem siebten Platz der Team-Wertung. Vor der Saison war ein Platz in den Top Ten das Ziel. Zuletzt gewann man am ostdeutschen Lausitzring gar ein Rennen.