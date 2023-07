Frankreich: Émile (2) spielte im Garten – dann verschwand er

Émile wurde am Samstag zum letzten Mal gesehen.

In Frankreich wird ein zweijähriger Bub vermisst.

Im französischen Département Alpes-de-Haute-Provence wird ein zweijähriger Bub vermisst, wie die Polizei meldet. Die Grosseltern von Émile S. riefen am Samstagnachmittag die Polizei an, nachdem sie ihren Enkel aus den Augen verloren hatten. Zuvor spielte der Bub im Garten der Grosseltern in der Gemeinde Le Vernet.