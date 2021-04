«Game of Thrones»-Star Emilia Clarke veröffentlicht feministischen Comic

Die britische «Game of Thrones»-Ikone hat eine dreiteilige Comic-Reihe angekündigt. «M.O.M.: Mother of Madness» handelt von Superheldin Maya, einer alleinerziehenden Mutter.

1 / 8 Emilia Clarke veröffentlicht ihre eigene dreiteilige Comic-Reihe. REUTERS In «M.O.M.: Mother of Madness» gehts um die alleinerziehende Mutter und Sängerin Maya, die während ihrer Mens Superkräfte hat. Ihre Superheldinnen-Maske ist den Balaklavas der russischen Protest-Punkband «Pussy Riot» nachempfunden. Instagram/emiliaclarke «Ich dachte, es wäre cool, all die Dinge zu nehmen, die Frauen nicht an sich mögen, den Spiess umzudrehen, und daraus die Grundlage für ihre Superkräfte zu schaffen», so Emilia.

Darum gehts Die britische Schauspielerin Emilia Clarke (34) veröffentlicht eine feministische Comic-Reihe.

Sie handelt von Maya, einer alleinerziehenden Mutte, die entdeckt, dass sie übernatürliche Kräfte hat.

Der erste Teil des Comics der «Game of Thrones»-Darstellerin wird am 21. Juli erscheinen.

«Game of Thrones»-Star Emilia Clarke (34) hat auf ihrem Instagram-Account eine dreiteilige Comic-Reihe angekündigt. Die Reihe trägt den Titel «M.O.M.: Mother of Madness» – wohl eine kleine Hommage an die Fantasy-Hitserie «Game of Thrones», in der Emilia als Daenerys Targaryen aka «Mother of Dragons» zu sehen war.

Im Comic, der mit Co-Schreiberin Marguerite Bennett (die unter anderem schon für DC und Marvel Comics schrieb) umgesetzt wurde, gehts um die Sängerin und alleinerziehende Mutter Maya. Maya lernt, dass ihre Periode ihr zu übernatürlichen Kräften verhilft und sie beschliesst, damit Menschenhändler zu bekämpfen. «Maya ist lustig, mutig und einfach eine normale Frau, die versucht, mit der ganzen Schei**e klarzukommen», schreibt die Britin auf Instagram. Die Story komme «von Herzen» und sei «mit aller Liebe» umgesetzt worden.

In einem Interview mit «Entertainment Weekly» verriet Emilia Clarke weiter: «Maya kann all diese abgefahrenen Dinge tun, aber die entspringen der Tatsache, dass sie eine Frau ist und einen Menstruationszyklus hat. Ich dachte, es wäre cool, all die Dinge zu nehmen, die Frauen nicht an sich mögen, den Spiess umzudrehen, und daraus die Grundlage für ihre Superkräfte zu schaffen.»

Emilia Clarke war schon früh ein Comic-Nerd

Clarke will mit «M.O.M.: Mother of Madness» in die nach wie vor sehr männlich dominierten Welt der Comics eintauchen. Das hat auch mit den eigenen Erfahrungen zu tun, die sie als junge Comic-Begeisterte gemacht hat, wenn sie sich mit ihrem Bruder in Comic-Stores traute: «Es gab nicht viele Frauen auf den Covern und auch nicht besonders viele Frauen in den Läden. Ich habe mich damals nicht sehr wohlgefühlt.» Noch heute sei das Frauenbild in der Branche nahezu dasselbe, so Clarke gegenüber «Entertainment Weekly»: «Gibt es irgendwo dort draussen Frauen mit Superheldinnen-Kräften, die kein enges Kostüm tragen? Ich kann keine sehen.»

Der erste Teil von Emilias dreiteiliger Comic-Serie wird am 21. Juli erscheinen.