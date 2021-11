Lily Collins trägt einen blonden Pixie Cut

Jäckli im Chanel-Stil, lange, braune Mähne und charakteristisches Béret – so kennen wir Lily Collins seit 2020 aus der Netflix-Erfolgsserie «Emily in Paris».

Und wie das so ist, sobald eine Serie einmal durch die Decke geht: Irgendwann beginnt man, ihre Charaktere mit den Schauspielerinnen und Schauspielern als eine Einheit zu sehen. Gerade deshalb haben wir auf Instagram zweimal hinschauen müssen, als unser swipender Finger irritiert stoppte.

Twiggy, bist du es?

Der kurze Pixie Cut und die langen Wimpern erinnern an das 70er-Topmodel Twiggy.

Vom Cover der «Elle» UK blickt aktuell eine eisblonde Schönheit mit Pixie Cut und so langen Wimpern, dass man sie glatt mit dem 70er-Jahre-Supermodel Twiggy verwechseln könnte. Tatsächlich ist es aber Lily Collins, die dank Haar- und Kleiderfarbe und coolem Perlen-Make-up Eisköniginnen-Vibes versprüht.

Auf Instagram teilt Lily ausserdem ein Foto von sich und Fotograf Danny Kasirye, der sie im neuen Look festhalten durfte.

Wieviel ist echt am Haar?

Ob uns bald auch «Emily in Paris» in Platinblond entgegenstrahlt, bleibt allerdings noch abzuwarten – viele von Lilys Instagram-Followern vermuten hinter dem Pixie nur eine Perücke. Doch ob nun mit Béret oder Kurzhaarschnitt: Lilys Looks sind und bleiben très chic.