Nach Beziehungsaus: Emily Ratajkowski disst «hässliche Männer» auf Tiktok

Es dürfte sich dabei unmissverständlich um eine Retourkutsche an ihren untreuen Ex handeln.

So hat Ratajkowski auf Tiktok ein Video geteilt, das an «hässliche Männer» gerichtet ist.

Es ist kein direkt adressierter Diss an den Produzenten Sebastian Bear-McClard, der vier Jahre lang mit Model Emily Ratajkowski liiert war. Aber die Botschaft ist dennoch ziemlich klar: Die 31-Jährige hat den Tiktok-Trend «Er ist eine Zehn, aber …» aufgegriffen und dabei ein Video von der Tiktokerin Pierina geteilt. In der Überschrift steht: «Wenn er denkt, er sei eine Zehn, weil er dich angezogen hat, du aber auf hässliche Männer stehst.»

Die hübsche Brünette schaut dabei in die Kamera und verdreht die Augen. Musikalisch untermalt wird der Clip mit einem Remix des Rap-Tracks «Pump 101» von Digga D & Still Brickin. Zu hören ist die Songzeile: «Wie kann ich das auf eine nette Art sagen?»

Damit dieser Diss keine Folgen hat, packte das Model später eine Folgenotiz in die Kommentare: «Aus rechtlichen Gründen ist das hier ein Witz», so Ratajkowski. Ihren Followerinnen und Followern ist der Seitenhieb jedoch nicht entgangen und sie feiern das Model dafür: «Wir wissen alle, wen sie damit meint», schreibt eine Userin. Und ein weiterer Fan schreibt: «Das ist göttliches Trennungsverhalten.»

Betrugsvorwürfe führten zur Scheidung

Dass das Model so scharf gegen seinen Ex schiesst, hat seine Gründe. Im Juli wurde bekannt, dass Ratajkowski die Scheidung will, weil Bear-McClard sie mehrfach betrogen haben soll. «Er ist ein Serienbetrüger. Es ist widerlich. Er ist ein Hund», sagte damals ein Insider gegenüber «Page Six». Erst kürzlich wurde Ratajkowski dabei gesehen, wie sie Kartonschachteln aus dem gemeinsamen Appartement in New York herausbrachte.