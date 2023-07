Haare Kupfer färben: Der Rotton von Emily Ratajkowki steht allen

Ein Abbruch der Hitzewelle ist nicht in Sicht. Und als Model Emily Ratajkowski zu Beginn der Woche ihre neue Haarfarbe präsentierte, stieg die Temperatur direkt noch um ein paar Grad an. Dabei könnte Rose Copper Hair, also eine Mischung aus Rosé und Kupfer, fast schon als Herbstfarbe durchgehen – womöglich der erste Trend-Ton der kommenden Saison?