Sylvester Apollo Bear : Emily Ratajkowski ist Mutter geworden

Emily Ratajkowski ist erstmals Mutter geworden. Das 29-jährige Model hat am Donnerstag ein Bild von sich mit ihrem Baby auf Instagram geteilt. Sylvester Apollo Bear hat am 8. März das Licht der Welt erblickt. Es sei der «surrealste, wunderschönste und am meisten mit Liebe erfüllte Morgen» ihres Lebens gewesen, schrieb Ratajkowski unter das Bild.