Emily Ratajkowski hat Angst vor dem Verlassenwerden

«Man hat normalerweise ein negatives Selbstbild und eine positive Meinung zu anderen. Man sucht oft Zustimmung, Unterstützung und Reaktionsfähigkeit von einem Partner. Man wendet sich immer an seine Eltern, um mehr Bestätigung zu erhalten», so das Model.

Die 31-Jährige habe «Angst vor dem Verlassenwerden» und begab sich deshalb in Therapie.

In der neusten Episode ihres Podcasts «High Low» spricht Emily Ratajkowski über Ängste.

In der neuesten Folge offenbart die 31-Jährige, dass sie sich vor kurzem in Therapie begeben hat.

Model Emily Ratajkowski gibt in ihrem Podcast «High Low» regelmässig Einblicke in ihr Privat- und Seelenleben.

Unverblümt, offen und ehrlich redet Emily Ratajkowski in ihrem Podcast «High Low» über Themen aus ihrem Leben. In der jüngsten Folge kommt das Model auf Ängste zu sprechen und verrät, wie sie selbst bislang damit umgegangen ist: «Ich bin jetzt schon eine ganze Weile in Therapie.» Der Grund: Sie plage die «Angst vor dem Verlassenwerden».