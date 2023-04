Kuss mit Emrata: Harry Styles datet gerne ältere Frauen

Schauspieler und Sänger Harry Styles (29) befindet sich aktuell auf Welttournee, sein letzter Stopp war in Tokio, Japan. Dort wurde er nun mit einer besonderen Dame von Paparazzi abgelichtet. Auf den Fotos geht er mit Model Emily Ratajkowski (31) auf Tuchfühlung. Die beiden wirken auf den Bildern sehr vertraut miteinander, küssen sich sogar. Bahnt sich hier etwa eine neue Romanze an? Ratajkowski würde sich damit in eine prominente Liste einreihen. Folgende (ältere) Damen waren bereits an der Seite von Styles zu sehen.