Emily Ratajkowski flirtet auf Dating-App

In einer neuen Folge ihres Podcasts «High Low», verrät das Model, dass sie online ihre Flirt-Fühler ausgestreckt habe. Scheinbar mangelt es ihr auch nicht an Angeboten.

Darum gehts Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski plaudert in ihrem Podcast «High Low» wieder aus dem Nähkästchen.

Dieses Mal sorgt die 31-Jährige für Verwirrung bei ihren Zuhörerinnen und Zuhörern. So verrät sie, dass sie neuerdings eine Dating-App nutze.

Dennoch sei sie nicht besonders begeistert vom Online-Dating. «Sie ist sehr weiss und fühlt sich nach einem ganz bestimmten Mann und einer ganz bestimmten Art von Frau an», so das Model.

Bis vor kurzem sah man sie turtelnd und vertraut mit dem «Saturday Night Live»-Comedian Pete Davidson (29). Doch nun sorgt Emily Ratajkowski (31) für Verwirrung. In der letzten Folge ihres Podcasts «High Low» verrät das Model, dass sie neuerdings eine Dating-App benutze. Mit einem Glas Wein in der Hand habe sie auf den Download-Knopf gedrückt. «Ich dachte mir: Sch**** darauf!», verriet sie ihren Zuhörerinnen und Zuhörern unverblümt am Mikrofon. «Ich habe mich trotzig gefühlt, weil mir so viele Leute gesagt haben, ich solle es nicht machen», führt sie ihren Entscheid weiter aus.

Auch Frauen scheinen heiss auf sie zu sein

Neben männlichen Anwärtern soll es der Autorin auch nicht an Verehrerinnen mangeln, wie sie im Podcast weiter erzählt. «Ich habe ein paar direkte Anfragen von Frauen bekommen, was aufregend ist», gesteht sie. Bereits im Oktober heizte sie die Gerüchteküche an, dass sie vielleicht auch auf Frauen stehen könnte. So postete sie ein Video auf Tiktok, in dem eine Stimme aus dem Off sagte: «Wenn du dich als bisexuell identifizierst: Besitzt du eine grüne Samt-Couch?» Daraufhin zeigt Ratajkowski eine Aufnahme aus ihrem Wohnzimmer. Mitten drin: besagte grüne Couch. Konkret zu ihrer sexuellen Orientierung geäussert hat sie sich allerdings bisher nicht.

Emily ist nicht happy mit App-Erfahrung

Doch trotz üppiger Auswahl ist die Ex von Schauspieler und Filmemacher Sebastian Bear-McClard (41) von der neuen Dating-App-Erfahrung nicht wirklich begeistert. «Ich habe das Gefühl, dass diese App ein bisschen weiss ist. Sie ist sehr weiss und fühlt sich nach einem ganz bestimmten Mann und einer ganz bestimmten Art von Frau an. Also glaube ich nicht, dass ich hier meinen Frauenschwarm treffen werde», so das Model.

Offenbar scheint die Beziehung zwischen ihr und Pete nichts ernstes zu sein. Die vermeintliche Romanze wird mittlerweile seit einigen Wochen beobachtet, beide haben sich allerdings nie dazu geäussert. Zudem wurde auch der Comedian mit einer anderen gesehen – der Schauspielerin Chase Sui Wonders (26). Laut eines Insiders zu «TMZ» sollen die beiden Promis nur «gute Freunde» sein, allerdings heisst es von einer anderen Quelle gegenüber «Pagesix», dass es zwischen ihnen «immer ernster» werde.