Emine Yakin: Mutter von Nati-Trainer Murat Yakin ist tot

Im Jahr 2008 feuerte sie ihren Sohn Hakan an der EM an.

Emine Yakin ist am Montag im Alter von 89 Jahren verstorben.

Nati-Trainer Murat Yakin trauert um seine Mutter. Wie der Schweizerische Fussballverband mitteilt, ist Emine Yakin am Montagabend im Alter von 89 Jahren im Kreis ihrer Familie verstorben. Emine hatte die Fussball-Karrieren ihrer Söhne Murat und Hakan immer eng begleitet.

Noch im September hatte Murat Yakin in der «Coop Zeitung» über die Beziehung zu seiner Mutter gesprochen. «Meine Mutter war eine alleinstehende Frau mit acht Kindern. Sie ist stolz auf alle ihre Kinder, nicht nur auf uns beide (Hakan und Murat)», so der Nati-Trainer. «Aber wenn es um Fussball ging, war sie immer ein Fan von mir. Ich empfinde grosse Dankbarkeit ihr gegenüber. Sie erzog uns unter schwierigen Bedingungen ohne irgendwelche Zwänge und lehrte uns Respekt und Unabhängigkeit.»

Bei seinem Amtsantritt im Sommer 2021 hatte Yakin sich im Interview mit 20 Minuten ebenfalls ausführlich zu seiner Mutter geäussert. «Sie ist überglücklich. Leider konnte sie beim ersten Spiel gegen Italien nicht dabei sein. Sie war nach 1,5 Jahren Pandemie erstmals wieder in der Türkei. Ich hatte damit gerechnet, dass sie für das Spiel sofort zurückfliegt, sie musste jedoch einiges erledigen. Immerhin hatte sie es mit 87 Jahren geschafft, WLAN und Facetime einzurichten, und wir konnten so kommunizieren.»

Emine Yakin wanderte 1970 aus der Türkei ein

Bereits im März dieses Jahres musste Emine Yakin ins Spital. Wie Yakin gegenüber dem «Blick» erklärte, litt sie an einer Nierenunterfunktion. Aufgrund dieser Erkrankung konnte sie auch nicht an die WM in Katar reisen.