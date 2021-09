Eminem eröffnet sein Restaurant Mom’s Spaghetti in Detroit

Stell dir vor, du willst dir einen Teller dampfende Pasta gönnen und hinter der Theke steht niemand geringeres als The Real Slim Shady. Genau so ist es den ersten Besuchern und Besucherinnen von Eminems neuem Restaurant Mom’s Spaghetti passiert, das er am Mittwoch in Detroit eröffnet hat.

Eminem setzt auf vegane Optionen

Von «Lose Yourself» inspiriert

Der Name von Eminems ersten Restaurant stammt aus einer Zeile seines Hit-Songs «Lose Yourself». Darin rappt er «His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti». Auf Deutsch: «Seine Handflächen sind schwitzig, seine Knie weich, seine Arme schwer. Auf seinem Pullover findet schon Erbrochenes; Mom’s Spaghetti». Die Zeile sowie der Song sind weltbekannt und fast schon zu einem Teil der Popkultur geworden.