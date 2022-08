Metaverse: Eminem und Snoop Dogg machen sich an den MTV Awards zum Affen

Eminem und Snoop Dogg performten am 28. August an den 2022 MTV Video Music Awards im Prudential Center in Newark, New Jersey.

Das Musikvideo zum Song «From the D 2 The LBC» sorgt jedoch für Kontroverse.

Enttäuschte Fans

Zuletzt war Eminem im Jahr 2010 an den Awards, Snoop Dogg sogar 2005. Für Langzeit-Fans war der Auftritt also pure Nostalgie. Doch es wurden auch kritische Stimmen laut, denn NFTs haben in vielerlei Hinsicht einen schlechten Ruf. So sind sie in ihrer Exklusivität und dem Wert nicht sicher. So wurde das Borde Ape Yacht Collective bereits Opfer eines Hackerangriffs und viele Userinnen und User verloren ihre hohe Investition.