Grund dafür ist eine Zeile im 2010 veröffentlichten Song «Love the Way You Lie». Dort rappt Eminem: «Wenn sie mich noch einmal verlässt, fessle ich sie ans Bett und setze das Haus in Brand.»

Elf Jahre nach dem Release von «Love the Way You Lie» störte sich die Tiktok-Community jüngst heftig an diesem Eminem-Song.

Jüngst war Rapper Eminem (48) mit harscher Kritik konfrontiert: Sein Song «Love the Way You Lie» sorgte in der Tiktok-Community für Aufregung, weil die Lyrics des 2010 veröffentlichten Titels «häusliche Gewalt verherrlichen» würden. Tatsächlich verarbeiten Eminem und Sängerin Rihanna (33), die im Song als Feature-Gast zu hören ist, darin ihre eigenen Erfahrungen mit Gewalt in einer romantischen Beziehung.