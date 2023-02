Hailie Jade Scott: Eminems Tochter hat sich verlobt

Hailie Jade Scott und Evan McClintock treten bald vor den Traualtar. Der Freund der Influencerin hat am Wochenende um ihre Hand angehalten.

Freudige Nachrichten bei Hailie Jade Scott: Der Freund der 27-Jährigen, Evan McClintock, ging am Wochenende vor ihr auf die Knie und hielt am 4. Februar um ihre Hand an. Das verkündete die Tochter von Rapper Eminem (50) ihren drei Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram.