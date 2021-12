Scheidungsprozess : Emir von Dubai muss seiner Ex-Frau fast 650 Millionen Franken zahlen

Der Londoner High Court hat den Emir von Dubai zu einer Abfindung von einer halben Milliarde Pfund an seine Familie verdonnert. Das Gericht befand, dass er eine Gefahr für diese darstelle.

Ein Gericht in London entschied, dass der Emir von Dubai über 670 Millionen Franken an die Prinzessin und seine beiden Töchter überweisen muss.

Der Emir von Dubai muss nach der Entscheidung eines britischen Gerichts rund eine halbe Milliarde Pfund (gut 610 Millionen Franken) an seine Ex-Frau Prinzessin Haja und deren Kinder zahlen. Die Rechnung, die der Londoner High Court Scheich Mohammed bin Raschid al-Maktum am Dienstag für die Trennung präsentierte, setzt sich ungefähr je zur Hälfte aus Zahlungen an die 47-jährige Haja und die beiden gemeinsamen minderjährigen Kinder zusammen. Insgesamt gilt das als höchste jemals in einem britischen Scheidungsprozess verhängte Summe.