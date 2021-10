Weltraummission : Emirate wollen Asteroiden-Gürtel zwischen Mars und Jupiter erforschen

2030 soll ein Raumschiff erstmals in die Nähe eines Asteroiden kommen, 2033 soll es gar auf einem Asteroiden landen. Das ist zumindest der Plan der Vereinigten Arabischen Emirate.

Eine neue Raumfahrt-Mission solle Venus sowie sieben Asteroiden im Sonnensystem erkunden, kündigte der emiratische Ministerpräsident, Scheich Mohammed bin Raschid al-Maktum, am Dienstag an.

Das Raumschiff soll sich mit Hilfe der Schwerkraft der Erde und der Venus in eine Position in dem Asteroiden-Gürtel manövrieren. Dabei ist ein erster naher Vorbeiflug an der Venus für Mitte 2028 und ein erster naher Vorbeiflug an der Erde für Mitte 2029 geplant. Der Planet Venus ist ähnlich gross wie die Erde, hüllt sich jedoch in eine dichte Wolkendecke. Durch einen starken Treibhauseffekt herrschen auf der Oberfläche mehrere Hundert Grad Celsius.