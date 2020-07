«Covid-19-Versicherung»

Emirates übernimmt medizinische Kosten – und auch die Beerdigung

Um die Kundschaft zu animieren, wieder mehr zu fliegen, bietet die Fluggesellschaft Emirates jetzt eine kostenfreie «Covid-19-Versicherung» an. Würde euch das überzeugen, jetzt eher ins Flugzeug zu steigen?

Mit der kostenlosen Versicherung will die in Dubai ansässige Fluggesellschaft Emirates den Kunden die Angst vor dem Fliegen in Zeiten von Corona nehmen.

Die in Dubai ansässige Airline Emirates will ihren Kunden die Angst vor dem Fliegen in Zeiten von Corona nehmen – und muss das auch, zumal der weltweit grösste Langstreckenanbieter hart von den Folgen der Pandemie getroffen wurde und bis zu 9000 Stellen streichen wird.

Automatisch ausgestellt

Deswegen offeriert Emirates ab sofort eine «Covid-19-Versicherung», die für alle Emirates-Passagiere kostenfrei ist, ob sie nun in der Holz- oder in der First Class fliegen. Sie ist vom Antritt der Reise an für 31 Tage gültig, wird automatisch ausgestellt und bis Ende Oktober angeboten.